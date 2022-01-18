Черные птицы заполонили парковку в Техасе

Жители города Фриско в американском штате Техас обнаружили себя как будто внутри фильма ужасов. Дело в том, что парковку одного из супермаркетов оккупировала стая черных птиц.

Кадры с места показал телеканал ABC News.

На кадрах видно, что птицы десятками сидят на машинах, деревьях. Также они летают вокруг парковки, отчаянно крича.

Нашествие птиц, по данным телеканала Fox6, произошло еще 8 января, но кадры стали вирусными только сейчас.

«Мы пошли в торговый центр Stonebriar Mall сразу после заката, и вход на фабрику по производству чизкейков был заполнен тысячами птиц», — рассказала местная жительница Кенна Митчел.

Птицами, будто бы прилетевшими из фильмов режиссера Альфреда Хичкока, были граклы. Они живут в Северной и Южной Америке, часто их можно встретить на севере и востоке Техаса. Специалисты затруднились сказать, с чем связано нашествие пернатых.