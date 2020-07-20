Черные ящики сбитого в Иране украинского лайнера доставили в Париж

Данные бортовых самописцев сбитого в начале года украинского самолета в Иране изучат специалисты в Париже. Черные ящики уже доставили в столицу Франции.

«Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса PS752 привезли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром (20 июля — прим. ред.) на анализ», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Министр добавил, что на расшифровке будут присутствовать чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады.

Лайнер авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 утром 8 января 2020 года вылетел из Тегерана в Киев. Сразу после взлета его сбили ракетой иранские военные. Позже они заявили, что сделали это по ошибке. При крушении самолета погибли 176 человек. Катастрофа произошла из-за отсутствия связи зенитного комплекса «Тор-М1» с командным пунктом средств ПВО.

Перед ЧП комплекс перекинули в другое место и не перенастроили на новое направление. К такому выводу ранее пришли специалисты из Организации гражданской авиации Ирана, которые провели расследование причин крушения.