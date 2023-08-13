Мир 13 августа 2023, 14:00 Черноморский флот огнем остановил сухогруз, следовавший в украинский порт МО РФ: российские военные досмотрели следовавшее на Украину судно «Сукра Окан» Пресс-служба Минобороны

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Корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудительно остановил в юго-западной части Черного моря сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иностранное судно заметили 13 августа около 06:40. Российская сторона потребовала остановки для досмотра корабля на провоз запрещенных веществ. Однако капитан проигнорировал военных.

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«Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — передали в министерстве.

С борта «Василия Быкова» подняли вертолет с бойцами. После радиопереговоров судно «Сукра Окан» остановилось, российские военные высадились на корабль и осмотрели его. После сухогруз продолжил путь.

Ранее Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов. Маршруты собираются использовать в первую очередь для выхода гражданских судов, которые остаются в портах Одессы, Южного и Черноморска.