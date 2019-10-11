Чернокожий гей соберет Золушку на бал

Фею-крестную в новом мюзикле «Золушка» сыграет американский актер Билли Портер. Пользователи удивились выбору из-за пола, ориентации и цвета кожи.

Сайт Varietу сообщил, что компания Sony сейчас ведет переговоры с актером. В компании эту информацию не прокомментировали.

Известно, что Золушку в мюзикле сыграет певица Карла Камилла Кабейо. Пользователи неоднозначно отреагировали на то, что Портер присоединится к проекту.

«Эм, сказочная крестная — девушка».

«Что скажут недопредставленные женщины из Голливуда, когда они поймут, что черный гей-мужчина украл у них роль. Я не думаю, что это справедливо по отношению к сказочным крестным. Разговор о недопредставленности».

«Он был рожден для этой роли».

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Билли Портер является открытым гомосексуалистом. Он известен по сериалам «Американская история ужасов» и «Поза».

Новая «Золушка» станет музыкально ориентированной версией традиционной сказки. Оригинальный диснеевский фильм вышел в 1950 году, после этого у него было два ремейка, в том числе картина с Лили Джеймс, которая принесла создателям 543 миллиона долларов по всему миру.