Чернокожий гей соберет Золушку на бал
Сайт Varietу сообщил, что компания Sony сейчас ведет переговоры с актером. В компании эту информацию не прокомментировали.
Известно, что Золушку в мюзикле сыграет певица Карла Камилла Кабейо. Пользователи неоднозначно отреагировали на то, что Портер присоединится к проекту.
«Эм, сказочная крестная — девушка».
«Что скажут недопредставленные женщины из Голливуда, когда они поймут, что черный гей-мужчина украл у них роль. Я не думаю, что это справедливо по отношению к сказочным крестным. Разговор о недопредставленности».
«Он был рожден для этой роли».
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Билли Портер является открытым гомосексуалистом. Он известен по сериалам «Американская история ужасов» и «Поза».
Новая «Золушка» станет музыкально ориентированной версией традиционной сказки. Оригинальный диснеевский фильм вышел в 1950 году, после этого у него было два ремейка, в том числе картина с Лили Джеймс, которая принесла создателям 543 миллиона долларов по всему миру.