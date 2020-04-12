Черногорские полицейские отпустили митрополита после того, как он прочел им лекцию

Между полицейскими и митрополитом произошел «информационный разговор», а после этого он провел им урок, обучающий основам православной культуры. Весь процесс занял несколько часов.

Инцидент произошел в столице Черногории Подгорице. Митрополита вместе с другими представителями церкви и прихожанами задержали из-за того, что они нарушили карантин. Священники проводили богослужение в монастыре Златица по случаю Вербного воскресенья. И это несмотря на то, что в стране нельзя собираться группами и даже вдвоем.

Это не первое задержание верующих Черногории в Вербное воскресенье. По данным местных СМИ, прихожан останавливали у разных храмов.

Власти страны по примеру многих европейских государств ввели жесткие ограничения для передвижения людей. За нарушение жители Черногории выплачивают штрафы.

В Москве богослужения в честь Вербного воскресенья прошли без прихожан. Ранее РПЦ рекомендовала верующим воздержаться от походов в церковь в условиях пандемии.