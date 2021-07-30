Черногория выдаст России экс-ректора, обвиненного в миллионных хищениях

Черногория экстрадирует в Россию бывшего ректора одного из университетов Алтая — Вячеслава Скворцова. Его обвинили в растрате 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Скворцова», — говорится в сообщении ведомства.

Он обвиняется в растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2014 по 2017 год ректор алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Вячеслав Скворцов и директор филиала растратили 2 491 333 рублей из бюджета университета. Эту сумму они перевели на личные расчетные счета под видом оплаты договоров возмездного оказания услуг. На самом деле такие соглашения не заключались и не выполнялись.

Скворцов, скрываясь от уголовного преследования, уехал из России. Его объявили в международный розыск. Экс-ректора в марте задержали в Черногории.

Генпрокуратура уточнила, что 30 июля Скворцова в сопровождении российского бюро Интерпола и сотрудников ФСИН России доставят в Россию.