Черногория вновь ужесточила правила въезда для туристов

Черногория в очередной раз ужесточила правила въезда в страну для иностранцев из-за коронавируса. Информация появилась в Twitter правительства.

В страну теперь пустят только тех, кто подтвердит свой антиковидный статус. Такая мера будет действительна в ближайшие семь дней с возможностью дальнейшего продления.

Иностранным туристам нужно предоставить один из трех документов, подтверждающих антиковидный статус. Это может быть отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов. Допускаются также ПЦР-тест и тест на антигены. Кроме того, путешественники могут показать результаты серологического теста на антитела, которым не больше месяца. Помимо этого, подойдет справка о вакцинации против коронавируса.

Требования не относятся к въезжающим из Боснии и Герцеговины, Сербии, Косова и Албании.

С 11 марта в Черногории введен локдаун. Большинство заведений и парков закрыты, передвижение людей по городам ограничено. Школы полностью перешли на дистанционное обучение, детские сады закрылись с 12 марта. Помимо этого, с 21:00 до 05:00 продолжает действовать комендантский час, написал сайт inc-news.

По данным Минздрава Черногории, в стране растет число заразившихся коронавирусом. В клиниках занято 67% мест, отведенных для этой категории больных.