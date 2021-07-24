Черногория ужесточила ограничительные меры

Власти Черногории ужесточили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Нововведения коснулись ночных клубов, кафе и массовых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«В связи с изменением эпидемической ситуации в Черногории меры по борьбе с коронавирусом были скорректированы с учетом ситуации на местах», — заявило правительство.

С 23 июля в Черногории перестали работать ночные клубы и заведения общественного питания. Запрет будет действовать до 2 августа. После этой даты вход в ночные клубы и кафе будет открыт для тех, кто прошел полную вакцинацию или получил первую дозу. Еще заведения смогут посетить люди с отрицательным результатом ПЦР-теста и переболевшие ковидом.

Также правительство Черногории запретило до августа проводить массовые мероприятия в помещениях. Власти подчеркнули, что сотрудники заведений не будут принимать результаты экспресс-тестов на антигены и антитела. Всех жителей страны призвали пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и приобрести иммунитет.