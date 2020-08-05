Украинский консул недоволен открытием границы Черногории для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил крайнюю степень возмущения из-за открытия границ страны для российских туристов. Он обвинил власти Черногории в дискриминации украинцев.

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в „зеленую“ зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал он в своем Facebook.

Прочем Шматов признал, что открытие Черногории для россиян было лишь вопросом времени. Но и тут не сдержался и заявил, что «такого чудесного и спокойного отдыха без засилья русского языка у него еще не было».

Дипломат добавил, что считает дискриминационными условия для граждан Украины.