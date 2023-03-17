Мир 17 марта 2023, 18:22 Черное море назвали слабым местом на восточном фланге НАТО Бывший британский военный Грант: Черное море является самым слабым место НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Черное море является самым слабым местом на восточном фланге НАТО. Таким мнением поделился бывший британский офицер Глен Грант, работавший военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии. Его слова привел телеканал NBC.

«На той стороне нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции», — сказал он.

Реклама

По словам офицера, именно этот фактор повлиял на отсутствие Североатлантического альянса в Черном море.

Реклама

NBC также привел мнение бывших сотрудников органов национальной безопасности, действовавшие в регионе. Они отметили, что уровень инвестиций США и НАТО в Черное море не соответствует его стратегической важности.

В свою очередь представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, указал на стратегическую важность Черного моря для альянса. Он отметил, что члены организации усилили свое присутствие в регионе после вхождения Крыма в состав России в 2014 году и после начала спецоперации на Украине.

Также НАТО разместила больше систем противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии и Турции, а также расположил в регионе новые боевые группы.

Ранее МИД России заявило, что после начала спецопераци и российские военные ограничили статус некоторых участков воздушного пространства над Черным морем. Запрет коснулся летательных аппаратов. Игнорирование этого факта властями США свидетельствует об очередной попытке конфронтации.