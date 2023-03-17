17 марта 2023, 18:22
Черное море назвали слабым местом на восточном фланге НАТО
Бывший британский военный Грант: Черное море является самым слабым место НАТО
Черное море является самым слабым местом на восточном фланге НАТО. Таким мнением поделился бывший британский офицер Глен Грант, работавший военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии. Его слова привел телеканал NBC.
«На той стороне нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции», — сказал он.
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По словам офицера, именно этот фактор повлиял на отсутствие Североатлантического альянса в Черном море.
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NBC также привел мнение бывших сотрудников органов национальной безопасности, действовавшие в регионе. Они отметили, что уровень инвестиций США и НАТО в Черное море не соответствует его стратегической важности.
В свою очередь представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, указал на стратегическую важность Черного моря для альянса. Он отметил, что члены организации усилили свое присутствие в регионе после вхождения Крыма в состав России в 2014 году и после начала спецоперации на Украине.
Также НАТО разместила больше систем противовоздушной и противоракетной обороны в Румынии и Турции, а также расположил в регионе новые боевые группы.
Ранее МИД России заявило, что после начала спецопераци и российские военные ограничили статус некоторых участков воздушного пространства над Черным морем. Запрет коснулся летательных аппаратов. Игнорирование этого факта властями США свидетельствует об очередной попытке конфронтации.
США
Черное море
Россия
НАТО
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