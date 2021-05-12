Чернобыльская АЭС опровергла слухи об опасности разрушенного энергоблока

Чернобыльская АЭС опровергла сообщения об угрозе возобновления самоподдерживающейся цепной реакции деления на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке. Негативный сценарий ранее представили в британском Университете Шеффилда.

Ученый-химик Нил Хайятт заявил изданию Science, что в разрушенном энергоблоке якобы снова протекают реакции деления в топливосодержащих материалах. Происходящее сравнили с тлеющими углями в мангале для барбекю.

Сотрудники станции заявили, что разрушенный реактор находится под специальным укрытием. Ранее в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2 отдельные датчики фиксировали рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ. Однако превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось.

Сейчас датчики во всех помещениях показывают стабильные значения. Тенденций роста не наблюдается. Текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления, заверили на ЧАЭС.

Чернобыльская атомная электростанция расположена в Киевской области Украины. В 1986 году здесь произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики.

Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке произошли взрыв и пожар. Это повлекло выброс радиоактивных материалов. Радиоактивному загрязнению подверглось свыше 200 тысяч квадратных километров.