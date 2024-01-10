Мир 10 января 2024, 16:58 «Черно-белое видение». Словакия назвала неудачной стратегию Запада на Украине Премьер Словакии Фицо: стратегия Запада на Украине изначально была неверной Ministry of Defense of Ukraine

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Стратегия западных стран на Украине, «черно-белое» видение конфликта изначально были неверными. Об этом написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в комментарии для газеты Pravda.

«Стратегия Запада на Украине, просто говоря, не работает. <…> Она оказалась абсолютно неудачной. С самого начала конфликта я отвергал его черно-белое видение, как того хотели в Вашингтоне или Брюсселе», — напомнил он.

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Фицо констатировал, что корни конфликта формировались еще в 2014 году. Его причины и истоки связаны с особенностями формирования «политической сцены» Украины и ее отношения к согражданам русской национальности. Сказалось, по мнению премьера Словакии, и влияние США на все события, происходившие на Украине в последние 10 лет.

Запад хотел использовать начало российской спецоперации на Украине для того, чтобы «поставить Россию на колени» — для этого он и снабжал ВСУ оружием и деньгами, уверен Роберт Фицо. Однако западные страны вновь ошиблись: экономика и валюта России не обрушились, а санкции против страны лишь «повышают ее самодостаточность».

Политик добавил, что позиции украинского президента Владимира Зеленского пошатнулись, а лидер России Владимир Путин «наращивает и укрепляет свою политическую поддержку».