12 февраля 2023, 12:27
Черниговскую военную администрацию создали на Украине
Президент Украины Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Черниговской городской военной администрации. Документ от 7 февраля появился на сайте офиса украинского лидера.
«Образовать Черниговскую городскую военную администрацию Черниговского района Черниговской области», — говорится в тексте указа.
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Произвести мероприятия по образованию нового государственного органа поручили Генштабу ВСУ и Черниговской областной администрации. Кто возглавит новую структуру, пока неизвестно.
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Ранее депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что у России хватит сил для возможного наступления на Чернигов и Одессу: ряды российской армии пополняют мобилизованные, военно-промышленный комплекс страны продолжает развиваться.
О необходимости освободить Чернигов и Одессу заговорил в декабре врио главы ДНР Денис Пушилин. В Кремле ответили, что пока первоочередная задача — защита жителей Донбасса, а вопрос о присоединении этих двух городов в дальнейшем будут решать сами граждане.
Владимир Зеленский
Украина
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