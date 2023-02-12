Мир 12 февраля 2023, 12:27 Черниговскую военную администрацию создали на Украине Президент Украины Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Черниговской городской военной администрации. Документ от 7 февраля появился на сайте офиса украинского лидера.

«Образовать Черниговскую городскую военную администрацию Черниговского района Черниговской области», — говорится в тексте указа.

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Произвести мероприятия по образованию нового государственного органа поручили Генштабу ВСУ и Черниговской областной администрации. Кто возглавит новую структуру, пока неизвестно.

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Ранее депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что у России хватит сил для возможного наступления на Чернигов и Одессу: ряды российской армии пополняют мобилизованные, военно-промышленный комплекс страны продолжает развиваться.

О необходимости освободить Чернигов и Одессу заговорил в декабре врио главы ДНР Денис Пушилин. В Кремле ответили, что пока первоочередная задача — защита жителей Донбасса, а вопрос о присоединении этих двух городов в дальнейшем будут решать сами граждане.