Появилось видео эвакуации жителей Киевской области через разуршенный мост

Жители Ирпени Киевской области эвакуируются начали эвакуироваться из города через разрушенный мост. Об этом сообщил RT.

Путепровод находится в 21 километре от центра Киева, после контрольно-пропускного пункта. Мост, предположительно, взорвали украинские военнослужащие. Они, вероятно, не хотели позволить проехать российским войскам.

Ранее сообщалось, что мост через реку Северный Донец в город Счастье (ЛНР) взорвали украинские националисты. Из-за этого местные жители вынуждены перебираться через реку с помощью временных сооружений или на лодках.

Минобороны РФ 5 марта заявило, что гуманитарная катастрофа на Украине принимает катастрофические масштабы. По данным ведомства, украинские националисты блокируют выход мирных жителей по гуманитарным коридорам из Волновахи, Мариуполя, Харькова и города Сумы.