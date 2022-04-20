Через гуманитарный коридор в Мариуполе эвакуировались 28 мирных жителей

Из двух домов, примыкающих к промышленной зоне комбината «Азовсталь» в Мариуполе, смогли выбраться по гуманитарному коридору 28 мирных жителей, в том числе семь детей. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, людей эвакуируют в Новоазовск. Об открытии гумкоридоров жители услышали по российскому радио. Они рассказали, что, выходя на улицу, боялись расстрела в спины со стороны украинских нацбатов.

Один из гуманитарных коридоров из промзоны открыт от улицы Лермонтова до Подгорной, второй — по Морскому бульвару, третий — по проспекту Победы, четвертый — по улице Виноградной и пятый — по Таганрогской. Возле каждого коридора дежурят автобусы, на которых людей вывезут из зоны спецоперации, и кареты скорой помощи.

Об открытии гуманитарных коридоров с территории «Азовстали» Россия объявила накануне. Выйти позволили как гражданским, так и сдавшимся украинским боевикам. Всем сложившим оружие гарантировали сохранение жизни, полную безопасность и квалифицированную медицинскую помощь.

За сутки с 18 по 19 апреля Мариуполь смогли покинуть 557 человек.