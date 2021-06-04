Через Белоруссию в ЕС стали летать почти в два раза реже

После принудительной посадки рейса Ryanair в Минске количество самолетов, пересекающих Белоруссию для полетов в Евросоюз и через него, сократилось почти наполовину. Об этом со ссылкой на представителя Еurосоntrоl сообщило РИА «Новости».

За последнюю неделю через территорию Белоруссии в страны Евросоюза и через них летало в среднем 253 рейса в сутки. А пару недель назад, до ЧП с рейсом Ryanair и последовавшего за ним авиабойкота, трафик составлял около 420 рейсов в сутки.

В Eurocontrol отметили, что рейсы, которые все еще идут через белорусское небо, в основном выполняются неевропейскими авиакомпаниями.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая посадили в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. Сообщение о бомбе поступило КГБ Белоруссии с анонимного почтового ящика и было отправлено якобы от движения ХАМАС. Бомбу в самолете не нашли, но на нем находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. Обоих задержали. После этого многие европейские страны объявили о приостановке полетов через Белоруссию.