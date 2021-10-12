Черепаха с двумя головами и шестью лапками родилась в США

Черепаха с двумя головами и шестью конечностями появилась на свет в штате Массачусетс в США. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на Daily Star.

По данным сайта «Дни.ру», специалисты центра защиты дикой природы спасли черепашьи яйца из опасного места и поместили их в инкубатор. В результате из одного яйца вылупилась очень необычная особь.

Сотрудники пояснили, что черепаха с двумя головами и шестью конечностям является сиамскими близнецами. Они уточнили, что такие животные обычно не живут долго, но черепашка вполне активна и набирает вес.

«Некоторые части тела у них общие, другие функционируют по отдельности», — рассказали эксперты.

Ранее тысячи ядовитых медуз-корнеротов собрались на пляжах Азовского моря около Ейска. Жители города пожаловались, что они превратили воду в желе. Массовые скопления медуз замечены на дне. Причем некоторые из них не подают признаков жизни.

Уточняется, что корнероты могут скорее напугать размерами, чем больно ужалить. Чаще всего они собираются летом около косы Долгой. Почему они прибыли сюда осенью, ученые пока не знают.