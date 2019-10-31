Черепа людей нашли в убежище наркокортеля в Мексике

Местные чиновники обнаружили 42 черепа и 40 челюстных костей. Также там лежала 31 кость, вероятно, ног или рук. Останки нашли в районе Тепито столицы Мехико. Их отправили на ДНК-экспертизу, чтобы установить личности погибших.

Полиция отпустила сына наркобарона Коротышки. Задержание привело к стрельбе на улицах Подробнее

Кроме того, в убежище наркокартеля полицейские увидели загадочные символы и необычные маски. Предположительно, они имеют отношение к одной из афрокарибских религий.

Ранее на этой территории правоохранители арестовали 31 человека по подозрению в организации работы наркокартеля.

В Мексике некоторые граждане исповедуют квазирелигию, в которой человеческие останки представляют собой важную составляющую.