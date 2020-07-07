Чепа: МИД РФ необходимо подать в суд на американскую газету за клевету

Ранее в издании вышла статья, в которой говорится о том, что Россия ответственна за убийство военных коалиции афганскими боевиками. Якобы тайно предложив за это награду.

«NYT также сообщила, что Дональд Трамп (президент США) информирован об этом, но он заявил, не получал таких докладов и назвал это абсурдом. Все это является продолжением предвыборного бреда в США. Но нам нужно подать в суд на газету за клевету», — отметил Чепа.

По словам депутата, США уже давно прибегают к подобным действиям из-за борьбы сначала с СССР, а сейчас с Россией.

«Американцы обучили более 30 тысяч боевиков в Афганистане, среди них был и Усама Бен Ладен. Американцы поддерживали талибов, однако позднее их отношения с террористами стали ухудшаться», — заявил Чепа.