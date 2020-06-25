Чемпионка мира по паралимпийской гребле погибла в Тихом океане
Как пишет издание The Guardian, ее тело, привязанное к лодке, обнаружили с самолета береговой охраны. Автор фильма о путешествии Мэдсен Сорайя Сими рассказала, что новость о гибели спортсменки стала для нее настоящим ударом.
«Мне так жаль и так грустно писать об этом. Я знаю, что многие из вас поддерживали ее и хотели, чтобы она преуспела», — приводит издание слова Сими.
Она добавила, что героиня ее фильма полностью отдавала себе отчет в опасности этого мероприятия.
Ранее Мэдсен служила в морской пехоте. Во время баскетбольного матча она повредила спину и оказалась в инвалидной коляске. После этого ее брак распался и какое-то время Мэдсен пришлось жить на улице. Женщина не сдалась и добилась успехов в паралимпийском спорте.
В свое путешествие к Гавайям она отправилась в апреле. Погибшая спортсменка хотела стать первой женщиной, которая пересекла Тихий океан, и самой возрастной женщиной, которой удалось сделать это.