Чемпионаты мира по хоккею пройдут в России вопреки решению WADA

«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — сказал Фазель.

Без флага и турниров. Как WADA наказало Россию Подробнее

Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Также Россия на этот же срок лишена права проводить крупные международные турниры.

О том, что хоккейная федерация не рассматривает возможности переноса чемпионата мира 2023 года из России, Рене Фазель заявил еще 26 ноября.

Он подчеркнул, что турниры уже распределены и изменять места из проведения неправомерно. Тем более что под мероприятия уже заключены контракты со спонсорами и юристы федерации не видят возможности переносить соревнования.