  • Чемпионаты мира по хоккею пройдут в России вопреки решению WADA

    09 декабря 2019, 19:51

    Анастасия Кукова

    Отозвать мужской, женский и молодежный чемпионаты мира по хоккею технически невозможно, поэтому они, как и планировалось ранее, пройдут в России. Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться своего принятого ранее решения, несмотря на выводы исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил РИА «Новости» глава IIHF Рене Фазель.
    Чемпионаты мира по хоккею пройдут в России вопреки решению WADA

    «Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — сказал Фазель.

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    Исполком WADA в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Также Россия на этот же срок лишена права проводить крупные международные турниры.

    О том, что хоккейная федерация не рассматривает возможности переноса чемпионата мира 2023 года из России, Рене Фазель заявил еще 26 ноября.

    Он подчеркнул, что турниры уже распределены и изменять места из проведения неправомерно. Тем более что под мероприятия уже заключены контракты со спонсорами и юристы федерации не видят возможности переносить соревнования.