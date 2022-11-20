Мир 20 ноября 2022, 18:16 Чемпионат мира по футболу официально открылся в Катаре РИА «Новости»

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Чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре. Многочисленные видео с церемонии появились в Сети.

Событие отметили зрелищным праздничным салютом и запуском светящихся беспилотников. Они составили в небе надпись «Добро пожаловать в Катар», затем — силуэты двух футболистов и кубка ЧМ, написал «Царьград».

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Сегодня в рамках соревнований пройдет только один матч — сборная хозяев чемпионата встретится с командой из Эквадора. Игра состоится на стадионе «Эль-Бейт» на 60 тысяч зрителей.

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Первая игра еще не успела начаться, а вокруг нее уже возник скандал. Журналист, руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха заявил в соцсетях, что якобы сборная Катара подкупила эквадорских футболистов, чтобы добиться счета 1:0 в свою пользу. Журналист ссылался сразу на несколько инсайдеров. Уже скоро можно будет проверить, правдивой ли была информация.

Футболист, агент РФС Олег Еремин в беседе с «360» отметил, что на «золото» будут претендовать не только признанные лидеры. Он назвал возможными победителями сборные Испании, Аргентины, Франции и Германии.