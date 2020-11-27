Чемпиона UFC раскритиковали после того, как он побывал в гостях у Кадырова

Бойц смешанного стиля (MMA) Камару Усман приехал в Чечню, где побывал в гостях у главы республики Рамзана Кадырова. На эту поездку обратил внимание американцев колумнист Bloody Elbow Карим Зидан — он раскритиковал спортсмена.

Зидан в своем Twitter-аккаунте раскритиковал Усмана, который побывал в гостях у Кадырова. Колумнист назвал чеченского лидера «диктатором». Другие пользователи соцсети присоединились к возмущению журналиста. Но среди комментаторов были и те, кто не согласились с мнением Зидана о поведении чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Не стоит тыкать пальцем в простых спортсменов, которые любят тренироваться и путешествовать. По сути, ты обвиняешь их в любви к их делу», — написал пользователь под ником Shelby.

Камару Усман — американский боец MMA нигерийского происхождения. На его счету 17 побед и одно поражение. Спортсмен не первый представитель UFC, который побывал в резиденции Кадырова. Чеченского лидера уже посещал американец Крис Вайдман и бразилец Фабрисиу Вердум.

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