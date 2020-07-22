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    22 июля 2020, 15:34

    Чемпиона мира по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах

    Анатолий Минкин

    Бывшая стажерка клуба североамериканской Высшей футбольной лиги «Нью-Йорк Сити» заявила о домогательствах со стороны Давида Вильи. Футболист известен выступлениями в сборной Испании и европейских клубах.

    Свою историю девушка опубликовала на в Twitter.

    «Домогательства, которым я подверглась в NYCFC, было настолько сильным, что теперь идея профессионального спорта меня пугает. Я поменяла всю свою карьеру и разрушила все свои мечты», — говорится в сообщении.

    По словам девушки, Давид Вилья трогал ее каждый день. Когда она пыталась жаловаться начальству, то над ней начинали смеяться. При этом ей говорили, что она недостаточно хорошо относилась к своим обязанностям.

    При этом девушка отметила, что приходила в клуб каждый день, прекрасно понимая, что ее снова будут щупать, толкать и высмеивать.

    Давид Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год. Он забил 77 головов в 117 матчах.

    Как сообщило издание Hudsonriverblue, пока на обвинения не ответил ни сам футболист, ни руководство клуба.

    Новости SMI.FM