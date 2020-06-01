Чемпион NBA избил участника беспорядков. Видео
Демонстрант разбил окно принадлежавшей баскетболисту машины, сообщил портал TMZ. Джей Ар Смит догнал его и стал бить ногами, преимущественно по голове.
Сам спортсмен объяснил свое поведение не расовой нетерпимостью или ненавистью, а местью за поврежденный автомобиль.
«Один из этих чертовых белых парней не знал, куда идет, и разбил окно в моей машине. <.> Он не знал, чье оно, но я ему задал», — пояснил баскетболист.
Попавший под горячую руку темнокожего спортсмена сначала звал на помощь, а потом сумел вырваться и убежать.
Джей Ар Смит выступает за «Кливленд» с 2015 года. Вместе со своей командой он завоевал звание чемпиона NBA.
Акции протеста в США начались после гибели в Миннеаполисе темнокожего американца Джорджа Флойда. Демонстрации прошли во многих американских городах. В некоторых они переросли в беспорядки, из-за которых власти решили ввести комендантский час. В самом Миннеаполисе в толпу протестующих въехал грузовик.