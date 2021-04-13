Чемпион мира по тяжелой атлетике сбил насмерть пешехода

В Ереване 12 апреля серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Симон Мартиросян насмерть сбил мужчину. По предварительным данным, погибший переходил дорогу в неположенном месте.

Авария произошла поздно вечером, сообщило издание Shamshyan. Спортсмен лично вызвал бригаду скорой помощи, затем помог врачам отвезти пострадавшего в больницу. Пешеход, не приходя в сознание, умер в больнице.

В пресс-службе полиции изданию «Sputnik Армения» сообщили, что авария произошла в 22:30. В ведомстве подтвердили, что 27-летний погибший мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 2 статьи 242 УК Армении «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Симон Мартиросян 12 апреля вместе со сборной по тяжелой атлетике вернулся из Москвы с чемпионата Европы, где он завоевал малое золото. Он считается одним из сильнейших тяжелоатлетов в весовой категории до 109 килограммов. Симон дважды становился чемпионом мира в 2018 и 2019 году. В Рио-де-Жанейро на Олимпиаде завоевал серебряную медаль. Он чемпион Европы 2017 и 2019 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2016. Симону Мартиросяну принадлежит множество рекордов в его весовой категории.