Чемпион мира по футболу опроверг обвинения в домогательствах

Футболист подчеркнул, что все данные высказывание в его адрес не соответствуют действительности.

Я категорически отрицаю обвинения, сделанные против меня через Twitter. Эти обвинения абсолютная неправда Давид Вилья Футболист.

Он также попросил СМИ и окружающих уважать его права.

«Поскольку наша команда юристов работает над тем, чтобы снять эти ложные обвинения, я прошу любого человека или средство массовой информации уважать мое право на презумпцию невиновности», — отметил футболист.

На днях бывшая стажерка клуба «Нью-Йорк Сити» заявила о домогательствах со стороны Давида Вильи. Она рассказала, что на протяжении всего времени ее работы, футболист дотрагивался до нее. Девушка отметила, что из-за того, что никто ей не верил, ей пришлось покинуть отрасль.

Давид Вилья выступал за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги с 2015 по 2018 год. Он забил 77 голов в 117 матчах.