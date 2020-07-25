Чемпион мира по футболу Хави ушел в изоляцию после заражения коронавирусом
По словам Хави, несмотря на положительный тест, чувствует он себя хорошо. Но по протоколу он останется в изоляции, пока не победит заболевание.
«Когда врачи мне позволят, я займусь своим любимым делом и буду работать с большим энтузиазмом, чем когда-либо», — написал он.
На время отсутствия Хави место тренера займет Дэвид Пратс. Сам изолированный спортсмен поблагодарил руководство клуба за то, что оно организовало тестирование, чтобы выявить заболевании на ранней стадии. «Обнимаю и до скорой встречи на футбольных полях», — подытожил Хави.
До своего заражения спортсмен активно помогал медикам Испании, когда ситуация с распространением коронавируса в стране была критической. В частности, он перевел один миллион евро на счет одной из больниц Барселоны.