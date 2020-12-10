Чемпион мира по футболу 1982 года Паоло Росси умер в Италии

В Италии на 65-м году жизни скончался бывший футболист сборной страны Паоло Росси. В 1982 году он стал чемпионом мира в составе своей команды и лучшим бомбардиром турнира.

О кончине спортсмена сообщила в Instagram его супруга Федерика Каппеллетти. Она разместила фотографию с Росси, подписав снимок «Навечно».

Что послужило причиной смерти бывшего футболиста, она уточнять не стала. Издание La Gazzetta dello Sport уточнило, что Росси был неизлечимо болен.

За свою спортивную карьеру футболист играл за многие итальянские клубы, в том числе выходил на поле за «Ювентус». На его счету — 340 матчей и 134 забитых гола, среди которых 48 игр за национальную сборную.

В 1982 году команда выиграла чемпионат мира по футболу, а Росси назвали лучшим бомбардиром соревнований. Он забил шесть голов. Сборная соперничала в турнире с Аргентиной, за которую тогда выступал Диего Марадона.

В этом же году итальянца наградили «Золотым мячом» как лучшего футболиста Европы.