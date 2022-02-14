Чемпион мира из Словакии Гавлик отказался от госнаграды в качестве протеста против США

Чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по бодибилдингу из Словакии Штефан Гавлик отказался от государственной награды, которую ему вручил президент страны. Причиной этого послужил протест против соглашения с США. Об этом сообщила NEWS.ru со ссылкой на Hlavnespravy.sk.

По словам спортсмена, стране необходимо отказаться от Братиславского соглашения, с помощью которого Словакия вступает в военный союз с Соединенными Штатами. Своим мнением он поделился в открытом письме главе словацкого государства Зузане Чапутовой.

«Скорость, с которой [президент] подписала договор об американских базах, приближается к скорости света. Единственное, что мне дает надежду, — то, что ничто не длится вечно. И американские солдаты однажды уйдут [из Словакии]», — заявил спортсмен.