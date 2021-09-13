«Стандартный набор»: стало известно, что носит в своем чемоданчике Александр Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт раскрыла одну из его тайн. В эфире телеканала «Россия 1» она рассказала, что именно белорусский лидер носит в своем знаменитом чемоданчике.

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. <…> Стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы», — сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь добавила, что в этом дипломате крайне редко бывает что-то, что могло бы действительно удивить журналистов. Причем, речь идет даже не о секретных документах. Ими Лукашенко и так обменивается с президентом России Владимиром Путиным. Совершенно не обязательно носить их с собой на встречи на высшем уровне.

На текущей неделе прошли переговоры Путина и Лукашенко в Кремле. На повестке были 28 программ интеграции. На следующий день все они были одобрены. Именно в Кремль Лукашенко и пришел с загадочным чемоданчиком.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что суть интеграции не в политике. Главная ее цель — обменяться опытом и создать единую комфортную среду для жителей обеих стран, повысить их уровень жизни и создать удобные правила.