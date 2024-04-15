Мир 15 апреля 2024, 03:09 «Чемодан без ручки». Экс-министр Украины резко высказался о будущем страны Климкин: истощенная энергосистема Украины скоро станет ненужной для Евросоюза РИА «Новости»

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Энергетическая инфраструктура Украины критически истощается после ударов ВС России, поэтому Украина становится для Европы «чемоданом без ручки». Об этом заявил экс-глава МИД страны Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, сообщило РИА «Новости».

«Посмотрите на модель этих обстрелов. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — указал он.

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Климкин предположил, что Россия выбрала такую стратеги, чтобы подтолкнуть украинские власти к переговорам.

Министр энергетики Украина Герман Галущенко ранее назвал атаки на энергетические объекты страны самыми мощными с момента начала конфликта.

За последнее время несколько тепловых электростанций Украины получили очень серьезные повреждения, поэтому их будет сложно восстановить к следующей зиме. Украинцам посоветовали запастись генераторами, чтобы не остаться без электричества в случае возможных блэкаутов.