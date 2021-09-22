Распространение COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в Китае. Такое предположение выдвинули китайские ученые, которые опубликовали новое исследование на научном портале препринтов научных публикаций ChinaXiv.

Ученые из КНР при помощи математической модели попробовали выяснить наиболее вероятную дату появления коронавируса в мире. Они использовали данные о числе зараженных в разные периоды.

«На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США — 20 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Ученые заверили, что по результатам анализов видно: есть большая вероятность того, что коронавирус стал распространяться в США еще в сентябре 2019 года. При этом в Китае заражение началось, судя по исследованиям, несколько позже — в конце декабря того же года.

Выяснить подробности появления коронавируса в мире еще в мае поручил американский президент Джо Байден. Он дал экспертам на все исследования до 90 дней. В середине лета инсайдеры сообщили, что все попытки узнать происхождение инфекции зашли в тупик.