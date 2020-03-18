Чем грозит отказ Китая от российской нефти? Комментарий эксперта

По его словам, «все не так страшно», потому что «около 20-30 млн тонн закупается вне межправительственного соглашения просто по коммерческим контрактам».

«Так что здесь просто сокращение импорта нефти Китаем, но пик его уже прошел», — объяснил Юшков.