Чем грозит отказ Китая от российской нефти? Комментарий эксперта
Государственная нефтехимическая компания Китая решила не закупать нефть у «Роснефти» в связи американскими санкциями. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что это не очень страшно. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «все не так страшно», потому что «около 20-30 млн тонн закупается вне межправительственного соглашения просто по коммерческим контрактам».
«Так что здесь просто сокращение импорта нефти Китаем, но пик его уже прошел», — объяснил Юшков.