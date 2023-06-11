Мир 11 июня 2023, 05:00 «Чем это закончится?». Маск прокомментировал очередной пакет военной помощи США для Украины Илон Маск задался вопросом после объявления США об очередном пакете военной помощи Украине flickr

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал выделение США очередного пакета военной помощи Украине. В комментарии под постом пользователя Twitter на это счет, предприниматель задался вопросом: «чем это закончится?». Слова Маска привело РИА «Новости».

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал Маск.

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Власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 2,1 миллиарда долларов. Как пояснили в Пентагоне, в него войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Перечисленные в документе вооружения Штаты намерены закупить у производителей или партнеров и потом передать на нужды ВСУ. Кроме того, США выразили готовность подготовить украинских бойцов для обслуживания техники.

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что американская армия осталась без боеприпасов, потому что все они пошли на военную помощь Украине. По его словам, будучи на посту главы государства, он «забил под завязку» снарядами ВС США.