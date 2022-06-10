Те санкции, которые власти Украины вводят в отношении высшего руководства России, недостойны ответной реакции. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский принял решение ввести санкции против руководства в России. Данные ограничения не стоят того, чтобы на них реагировать, отметил Лавров.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — процитировал его ТАСС.

Недавно украинский журналист во время пресс-конференции после переговоров России и Турции в Анкаре попытался спровоцировать главу МИД России Сергея Лаврова вопросом о якобы украденном Россией зерне с Украины. Однако глава внешнеполитического ведомства России поставил его на место.