Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Мэннинг, которая до смены пола носила имя Брэдли, в 2010 году передала сотни тысяч документов проекту WikiLeaks. Вскоре информатора арестовали. Активистка вышла на свободу в 2017 году, после того как ее помиловал тогдашний президент США Барак Обама.

В мае 2019 года Мэннинг вновь заключили под стражу за отказ давать показания в суде города Александрия (штат Вирджиния) по делу WikiLeaks. Накануне стало известно, что 32-летняя активистка находится в больнице после попытки суицида, предпринятой в СИЗО.

Судья, принявший решение о ее освобождении, также обязал информатора выплатить штраф размере 256 тысяч долларов за отказ давать показания. В решении говорится, что выступление Мэннинг перед присяжными больше не требуется.

Дело WikiLeaks расследуют в США на протяжении нескольких лет. Соединенные Штаты добиваются выдачи из Великобритании основателя проекта Джулиана Ассанжа.