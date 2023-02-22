22 февраля 2023, 17:26
Человек с самым длинным именем нашелся в Новой Зеландии
Новозеландец оказался в Книге рекордов Гиннесса как человек с самым длинным именем
Мужчина из Новой Зеландии, который изначально был Лоуренсом Грегори Уоткинсом, стал человеком с самым длинным в мире именем. Издание The Free Press Journal сообщило, что мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесcа.
Он направил заявление на изменение имени почти 33 года назад — 8 марта 1990 года. Чуть позже новые инициалы зарегистрировало Министерство юстиции Новой Зеландии. Уточняется, что полное его имя включает в себя порядка 2300 первых имен, а также одну фамилию.
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Уоткинс раскрыл, что выбрал для частого использования имена, которые много значат для него и его родных. По его словам, он очень горд, что попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим христианским именам.
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«Может, у меня и самое длинное имя на Земле, но для вас, друзья и близкие, я по-прежнему Лоуренс Уоткинс», — отметил он.
Одними из множества имен новозеландца являются Наполеон, Шерри, Шерлок, Ганнибал и Нарцисс.
Новая Зеландия
Книга рекордов Гиннесса
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