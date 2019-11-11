Человека подожгли в Гонконге из-за спора о национальности

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», мужчина попытался доказать протестующим, что они не китайцы, а британцы. Оппоненты облили его воспламеняющейся жидкостью. В критическом состоянии спорщика доставили в больницу.

Протесты в Гонконге продолжаются уже пять месяцев. Причиной митингов стало решение местной администрации по закону о выдаче правонарушителей китайским властям.