  • Человека подожгли в Гонконге из-за спора о национальности

    11 ноября 2019, 17:16

    Ирина Нагайникова

    Неизвестные подожгли мужчину в ходе спора на протестной акции в Гонконге, сообщил ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Как сообщил сайт «Аргументы и факты», мужчина попытался доказать протестующим, что они не китайцы, а британцы. Оппоненты облили его воспламеняющейся жидкостью. В критическом состоянии спорщика доставили в больницу.

    Протесты в Гонконге продолжаются уже пять месяцев. Причиной митингов стало решение местной администрации по закону о выдаче правонарушителей китайским властям.