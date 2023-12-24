Мир 24 декабря 2023, 16:44 «Человека года» по версии Time назвали пустышкой в Совфеде Сенатор Пушков назвал певицу Тейлор Свифт пустышкой с безликими песенками Daniel DeSlover / Global Look Press

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Американская певица Тейлор Свифт не заслужила звания «Человек года». Таким мнением в Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

«Эту пустышку назвали „Человеком года“ по версии ведущего политического журнала Америки? Она даже не музыкальный феномен, как Лара Фабиан или Уитни Хьюстон, не говоря уже о крупных исполнителях прошлого», — написал он.

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Пушков отметил, что популярность Свифт обеспечена лишь мощным пиаром, маркетингом и рекламой.

«Выбор ее журналом Time это еще один показатель того, как Америка деградирует на глазах. Как политической общности, культуры и социума», — добавил сенатор.

В начале декабря Time признал человеком года Тейлор Свифт. В голосовании она обошла президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. В редакции издания свой выбор объяснили тем, что 2023 года для Свифт стал важным в коммерческом плане.

Также в голосовании приняли участие кандидатуры председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, короля Великобритании Карла III.