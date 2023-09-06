06 сентября 2023, 11:03
Человека бросили под винты судна в Греции — СМИ
«Прото тема»: в Греции экипаж парома выбросил пассажира под винты судна
Экипаж парома Blue Horizon в Греции вытолкнул с аппарели в воду 36-летнего пассажира, мужчина погиб. Об этом сообщил ресурс «Прото тема».
Все произошло вечером 5 сентября перед отправлением судна из Пирея в Ираклион. Ресурс опубликовал кадры с места событий.
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На них видно, что на аппарель забежал опоздавший мужчина. Два члена экипажа толкнули его на берег. Когда этот человек еще раз попытался зайти на борт, его сбросили в воду.
«Усилия человека тщетны, двум крупным членам экипажа удается сбросить его. Мужчина теряет равновесие и падает в море под напор запущенных главных двигателей большого пассажирского парома, отправляющегося в плавание», — написало издание.
Оно уточнило, что пассажир какое-то время боролся с волнами, но когда его достали, он уже скончался.
Начальник порта и прокурор после этого распорядились вернуть паром в Пирей. Капитана и членов экипажа арестовали. Судном владеет греческая компания Blue Star Ferries, которая входит в Attica Group.
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