Мир 06 сентября 2023, 11:03 Человека бросили под винты судна в Греции — СМИ «Прото тема»: в Греции экипаж парома выбросил пассажира под винты судна Unsplash

Читать 360tv в

Экипаж парома Blue Horizon в Греции вытолкнул с аппарели в воду 36-летнего пассажира, мужчина погиб. Об этом сообщил ресурс «Прото тема».

Все произошло вечером 5 сентября перед отправлением судна из Пирея в Ираклион. Ресурс опубликовал кадры с места событий.

Реклама

На них видно, что на аппарель забежал опоздавший мужчина. Два члена экипажа толкнули его на берег. Когда этот человек еще раз попытался зайти на борт, его сбросили в воду.

«Усилия человека тщетны, двум крупным членам экипажа удается сбросить его. Мужчина теряет равновесие и падает в море под напор запущенных главных двигателей большого пассажирского парома, отправляющегося в плавание», — написало издание.

Оно уточнило, что пассажир какое-то время боролся с волнами, но когда его достали, он уже скончался.

Начальник порта и прокурор после этого распорядились вернуть паром в Пирей. Капитана и членов экипажа арестовали. Судном владеет греческая компания Blue Star Ferries, которая входит в Attica Group.