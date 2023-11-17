Мир 17 ноября 2023, 16:06 Человек собаке друг. Южная Корея запретит забивать четвероногих на мясо Yonhap: южнокорейские власти примут закон о запрете продажи мяса собак Ben Weller/ZUMAPRESS.com

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Правительство Южной Кореи и правящая партия «Гражданская сила» согласились продвинуть проект закона о запрете забоя собак и продажи их мяса. Об этом сообщило издание Yonhap.

«Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», — заявил председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон.

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Он подчеркнул, что после принятия закона фермам по выращиванию собак придется представить местным властям план по прекращению деятельности. На полное завершение работы фирмам дадут три года, за это время собак также исключат из определения домашнего скота.

Руководство Южной Кореи еще до вступления закона в силу запустит процесс проверки организаций, которые занимаются заготовкой и распространением собачьего мяса.

Блюда из собак — традиционная еда для жителей Корейского полуострова. Споры о потреблении в пищу собачьего мяса продолжаются в стране на протяжении 30 лет.