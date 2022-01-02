Человек сбежал из Южной Кореи в Северную и исчез

В субботу, первого января, неизвестный сбежал из Южной Кореи в Северную. Он пересек заграждения в восточнйо провинции Канвондо. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на представителей вооруженных сил Республики Корея.

Присутствие человека отследило специальное оборудование. Данные о личности беглеца не сообщаются. Известно, что он пересек линию демаркации около 22:40 по местному времени (16:40 по Москве).

Второго января военные Южной Кореи отправили свои коллегам в КНДР уведомление о произошедшем. О судьбе перебежчика пока ничего не известно. Также не наблюдается активности по поимке беглеца среди северокорейских военных.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил, что северокорейцам в 2022 году предстоит победить в «великой смертельной схватке». При этом прошедший год Ким Чен Ын назвал годом «великой победы». Северокорейский вождь не выпускал новогодних посланий с 2020 года. Ким Чен Ын вместо этого начал обращаться к соотечественникам по итогам важных партийных заседаний в конце года.