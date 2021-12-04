Человек погиб из-за извержения вулкана Семеру

Индонезийский вулкан Семеру, находящийся на острове Ява, начал извергать горячие облака из дыма и пепла, написал ТАСС. По меньшей мере один человек погиб.

Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий призвало срочно эвакуироваться тех, кто живет недалеко от подножия «горящей горы». Сотрудники ведомства выехали туда, где может извергнуться лава, для наблюдения за ситуацией, сбора данных и проведения эвакуации. Усиление вулканической активности зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (11:20 по Москве).

В начале ноября сообщалось, что вулкан Карымский на Камчатском полуострове выпустил столб пепла высотой 4,5 километра. Несколько облаков пепла, растянувшихся в виде шлейфа, распространились на 284 километров к юго-востоку от вулкана.