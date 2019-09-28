«Человек-паук» забрался без страховки на небоскреб в Германии и попал в полицию

В немецком Франкфурте-на-Майне задержали знаменитого «человека-паука» из Франции Алена Робера. мужчина забрался на высотное здание Skyper.

Как сообщил сайт Spiegel, 57-летний альпинист забрался на 153-метровую высоту за 20 минут, а потом спустился на землю. Там его поджидала полиция, которая и задержала Робера. В соцсетях есть видео с восхождения.

По данным издания, Роберу грозит обвинение в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении в жилище.

Ален Робер занимается тем, что залезает на небоскребы по всему миру без страховки и снаряжения. С 1994 года он совершил порядка 130 подъемов, в том числе на самое высокое здание в мире — башню «Бурдж-Халифа» в Дубае. Ее высота составляет 828 метров. Он также совершал восхождение на Эйфелеву башню в Париже.

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Иногда Робер приурочивает свои восхождения к общественно-мировым событиям. Например, в разгар забастовок в Гонконге он залез на небоскреб там и развернул Знамя мира в поддержку демократии.

Это не первое задержание для мужчины. Он попал в полицию после того, как забрался на высотку GT International Tower в городе Макати в Филиппинах.