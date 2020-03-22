Человек-паук пообщается с детьми на карантине

Американский актер Джейк Джонсон, который озвучил одного из главных героев в оскароносном мультике «Человек-паук: Через вселенные», решил скрасить детям домашнее заточение в карантине. Родители могут прислать ему электронной почте имя своего чада и получить ободряющее голосовое сообщение.

«Итак, вот моя идея. Если ваш ребенок дома из школы и хочет получить ободряющее сообщение от Питера Паркера, отправьте мне электронное письмо с его именем, и я постараюсь выслать вам голосовое сообщение», — написал Джонсон на своей странице в Instagram. Его идею оценили почти 130 тысяч человек. Именно столько раз лайкнули объявление актера.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» состоялась в декабре 2018 года. В следующем году лента получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм». В мировом прокате картина заработала 375,5 миллиона долларов.