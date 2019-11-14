«Человек-паук» поднялся на 152-метровый небоскреб в Париже

Мужчина добрался без страховки до последних этажей. Однако забраться на крышу он не смог, поэтому ему пришлось залезть в окно одного из офисов.

Разрешение на восхождения экстремал не оформил, впрочем, как и всегда. По этой причине в помещении его ждали полицейские, которые отвели «человека-паука» в комиссариат.

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Ранее Робер покорил высотки по всей Европе, Азии, США и даже в России — забрался на 242-метровую башню «Запад» в международном деловом центре «Москва-Сити». Его достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, напомнил сайт телеканала «Звезда».

Алену Роберу 57 лет.