«Человек-паук» поднялся на 152-метровый небоскреб в Париже
Экстремал из Франции Ален Робер, известный как «Человек-паук», не смог покорить без страховки 152-метровый небоскреб «Ариан» на западе Парижа. Об этом сообщила газета Le Parisien.
Мужчина добрался без страховки до последних этажей. Однако забраться на крышу он не смог, поэтому ему пришлось залезть в окно одного из офисов.
Разрешение на восхождения экстремал не оформил, впрочем, как и всегда. По этой причине в помещении его ждали полицейские, которые отвели «человека-паука» в комиссариат.
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Ранее Робер покорил высотки по всей Европе, Азии, США и даже в России — забрался на 242-метровую башню «Запад» в международном деловом центре «Москва-Сити». Его достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, напомнил сайт телеканала «Звезда».
Алену Роберу 57 лет.