Мир 18 июля 2023, 02:52 «Человек, оказавшийся на волоске от смерти». Внешнего вида Зеленского испугались в США TAS: изможденный вид Зеленского на саммите НАТО свидетельствует о тяжелом положении ВСУ РИА «Новости»

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Изможденный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО указывает на его тяжелое состояние. Такого мнения придерживается бывший федеральный прокурор, обозреватель Джордж Пэрри. Об этом он написал в статье для The American Spectator.

«На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, состоявшейся на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», — написал Пэрри.

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ВСУ, по мнению автора материала, из-за нехватки боеприпасов находятся в отчаянном положении. Решение президента США Джо Байдена о передаче украинской армии кассетных бомб, как отметил Пэрри, только доказывает, что киевский режим столкнулся с серьезными проблемами на передовой.

Контрнаступление ВСУ застопорилось, несмотря на огромное количество техники НАТО, отметил обозреватель. Украинские военные не смогли прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, которые возвели бойцы ВС России.

Бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что украинский кризис начался после того, как Зеленский пришел к власти неподготовленным и допустил много ошибок. По его мнению, Россия начала СВО после того, как украинский лидер перессорился со всеми союзниками на Западе и развалил систему управления.