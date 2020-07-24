Человечество стало тише во время пандемии

Все звуки, которые идут от машин, людей и городов фиксируются сейсмографами. С марта ученые отметили «самое продолжительное и наиболее заметное снижение антропогенного сейсмического шума за всю историю наблюдений». Такой вывод удалось сделать благодаря данным с 268 сейсмических станций в 117 странах. Устройства достаточно чувствительны. Они фиксируют диапазон звуков от 4 до 14 Гц, в нем и слышна деятельность человека.

Приборы показали, что волна тишины началась с Китая, а затем перешла на остальной мир. Значительное снижение громкости и количества звуков было в самых густонаселенных районах, например, в Сингапуре или Нью-Йорке. Меньше шума было не только на поверхности суши, но и под землей — тишину заметили приборы в подземных скважинах.

Доктор Стивен Хикс в статье описал небольшое землетрясение силой в пять баллов, которое было зафиксировано во время пандемии в Мексике. В городских районах такой сигнал можно обнаружить только с помощью специальной техники. Однако человеческие звуки были уменьшены на 40% — это позволило приборам «услышать» землетрясение.

Кроме этого, ученые отметили зависимость данных исследования от информации о перемещении людей, собранной Google и Apple через смартфоны. Полученные данные использовало правительство, чтобы понять, как соблюдается карантин населением. По мнению Доктора Хикса, подобные исследования могут стать формой мониторинга людей, не нарушающей политику конфиденциальности.

Ранее ученые доказали, что шоколад помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Его рекомендуют есть хотя бы раз в неделю.