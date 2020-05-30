Человечество предупредили о новом суперсмертельном гриппе

Коронавирус окажется «невинной детской шалостью» по сравнению с новым птичьим гриппом. По мнению медика, жизни людей угрожает их одержимость мясной пищей, они слишком много животных употребляют в пищу. По этой причине человечество может получить очередную зоонозную инфекцию.

Новый вирус таится в цыплятах, считает Грегер. Этих птенцов в мире уже насчитывается около 24 миллиардов. На тысячах фермах куры содержатся в тесноте, их кормят химикатами. А эти факторы могут лечь в основу новой пандемии.

Причем летальность от птичьего гриппа будет значительно выше, чем от коронавируса.

А пока что ученые всего мира бьются над получением вакцины от COVID-19. Китай пообещал направить на рынок собственную вакцину к концу 2020 года или началу 2021-го. Уже сейчас пять видов препаратов проходят вторую стадию клинических исследований.

Россия из бюджета выделила почти 500 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.